八十八夜はいつ？端午の節句の由来は？5月の歳時記を行事室礼研究家がわかりやすく解説

さわやかな風が吹いて新緑の季節になりましたね。

5月の和風月名は「皐月（さつき）」。 早苗（田に植え替えるときの稲の苗）を植える時期だから「早苗月（さなえづき）」。これを略したといわれます。「皐」には、神に捧げる稲という意味もあります。

今回は、初夏の訪れを告げる「八十八夜」と、子供たちの健やかな成長を願う「端午の節句」について、その由来や暮らしへの取り入れ方をご紹介します。

八十八夜（はちじゅうはちや）

立春から数えて88日目の５月２日ごろをさします。この日を過ぎれば、霜が降りる心配ももうなくなり、農作業を始められる目安です。八十八を一文字にすると「米」となることから、農業に大切な節目ともいわれます。「夏も近づく八十八夜〜」と歌にあるように、この時期が茶摘みのスタート。八十八夜に摘んだ一番茶は不老長寿の効果があるとされています。

端午の節句

その昔、中国ではよもぎやしょうぶで厄よけをする行事だったといわれています。日本が武家社会になったころ、しょうぶの音が「勝負」「尚武」に通じることから、男児の節句に変化したよう。現在では鯉のぼりや五月人形を飾り、かしわ餅やちまきでお祝いするのが一般的。鯉のぼりや旗には、神様に男児の存在を知らせ、守ってくれるよう願いをこめる意味が、五色の吹き流しには、魔よけの意味があるといいます。

八十八夜と端午の節句。どちらも初夏の始まりを感じられる、５月ならではの行事です。若々しい新茶の香りや鯉のぼりを泳がせる爽やかな風に触れ、季節の移り変わりを楽しんでください。

（オレンジページ刊行『旬のおかずカレンダー』より）

教えてくれたのは……広田千悦子さん

日本の行事室礼研究家。北海道出身。歳時記やしきたり、年中行事、四季折々の暮らしなどを、エッセイを通して表現しつづける。日本の行事や習わしの由縁などにふれ、自分らしいしつらいを試みていく稽古「季節のしつらい稽古」を主宰。中日新聞・東京新聞の生活面で「くらし歳時記」を連載中。