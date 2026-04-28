約8か月続いた豊川用水の節水が、4月28日に解除されました。 【写真を見る】豊川用水 約8か月続いた節水解除 3月に宇連ダム貯水率0％も…60%超まで回復 まとまった雨や静岡･佐久間ダムからの緊急導水などが影響 愛知 愛知県東三河の5つの市に水を供給する豊川用水では、3月に宇連ダムが貯水率0%になるなど、深刻な渇水が続いていました。 243日間続いた節水 解除 その後のまとまった雨や、静岡県の佐久間ダムからの緊急導水な