高齢化が進む日本では、介護サービスを利用する機会が今後ますます増えていくと考えられています。介護施設や訪問介護などの現場では、さまざまなスタッフが利用者の生活を支えていますが、そのなかで介護の基礎知識や技術を身につけた人材を育成する資格として位置づけられているのが“介護職員初任者研修”です。 介護を受ける立場にとっても、介護職員初任者研修の内容や役割を知っておくことで、サービスの特