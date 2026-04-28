DIY自由・原状回復不要というルールのもと、住人が空間を育て、長く住み継がれる“伝説”の賃貸アパート「アップル＆サムシングエルス」。壁一枚を隔てて暮らす美大生と医師、個性が炸裂する二人の創造性豊かな空間と、歴代の住人が残した痕跡が響き合う、このアパートの日常を覗いてみた。■関連記事：前編：美大生などクリエイターが”住み継ぐ”賃貸。原状回復ナシ・DIYで歴代住人が育て上げた伝説のアパートに潜入町田市「ア