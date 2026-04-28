「アルバイト」と「パート」は異なる働き方と捉えられがちですが、法律上は明確な区分が設けられているわけではありません。それにもかかわらず、実務上は呼称が使い分けられており、勤務条件や取り扱いに違いが見られる場合もあります。 では、なぜ企業はこれらの呼び方を区別しているのでしょうか。本記事では、両者の位置づけや違いとされるポイントについて、制度面の考え方を踏まえて整理していきます。