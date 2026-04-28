「アルファ碁の父」と呼ばれるデミス・ハサビスCEOが10年ぶりに韓国を訪れた。訪韓初日の27日、李在明（イ・ジェミョン）大統領と会い、人工知能（AI）技術の発展の方向性について議論し、科学技術情報通信部とAI開発協力のための業務協約（MOU）を締結した。李大統領はこの日、青瓦台（チョンワデ）でハサビスCEOと面会し、「われわれもAIに大きな関心を持っており、国家的な投資も積極的に行っている」とし、「AIが人類の福祉向