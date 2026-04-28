「アルファ碁の父」と呼ばれるデミス・ハサビスCEOが10年ぶりに韓国を訪れた。訪韓初日の27日、李在明（イ・ジェミョン）大統領と会い、人工知能（AI）技術の発展の方向性について議論し、科学技術情報通信部とAI開発協力のための業務協約（MOU）を締結した。

李大統領はこの日、青瓦台（チョンワデ）でハサビスCEOと面会し、「われわれもAIに大きな関心を持っており、国家的な投資も積極的に行っている」とし、「AIが人類の福祉向上に寄与する方向へ進むのか、それとも人類の平和を害する方向へ進むのか、見極めるのは難しいと思う」と述べた。これに対しハサビスCEOは、「AIは科学技術や医療などを発展させるため、積極的に活用されるべきだ」とし、「それこそがAI研究に30年にわたるキャリアを捧げてきた理由だ」と答えた。

ハサビスCEOは、グーグルのAI研究組織であるディープマインドの共同創業者で、2016年には李世ドル（イ・セドル）九段を相手に、囲碁AIアルファ碁の対局を主導した。タンパク質構造予測AIモデル「アルファフォールド（AlphaFold）」を開発した功績により、2024年にノーベル化学賞を受賞した。彼は「アルファ碁を通じて、機械が自ら学習し、難題を解決できることを証明し、この経験を科学・医療分野へ拡張したのがアルファフォールドだ」とし、「AIは無限の潜在力を持つ一方で、リスクや慎重に考えるべき点も確かに存在する」と述べた。

この日、科学技術情報通信部はソウルのフォーシーズンズホテルで、グーグル・ディープマインドとMOUを締結した。10年前にアルファ碁の対局が行われた、まさにその場所でもあった。締結式でハサビスCEOは、「この建物で行われた歴史的な対局は、振り返ってみれば現代AIの幕開けを告げる号砲だった」と回顧した。続けて「10年が過ぎた今、再び別の転換点を迎えている」とし、「5年以内に到来するAGI（人間の知的能力を上回る汎用人工知能）の時代は、既存の産業革命より10倍の波及力と速度で近づいてくるだろう」と展望を示した。さらに「韓国政府および有力企業とのパートナーシップを通じ、安全で、すべての人に恩恵が行き渡るAIを実現したい」と強調した。

科学技術情報通信部は、来月開設する国家科学AI研究センターを拠点に、グーグル・ディープマインドとの交流を推進する。AIモデルの開発・検証や科学データの活用、AIバイオ革新研究拠点を中心とした協力も模索する。グーグルは世界で初めて（英国本社を除く）、ソウルにAIキャンパスを設立し、学界や研究者、スタートアップとの協力も拡大する計画だ。蠔慶勲（ペ・ギョンフン）副首相兼科学技術情報通信部長官は、「AIが自ら発展していく過程においても、人間が統制できなければならないという点で、ガードレールの必要性に共感した」とし、「ディープマインドが科学的課題の解決とAIの安全性に高い関心を持っているだけに、これらの分野での協力を強化していく」と述べた。