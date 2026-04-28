「引退について事前に連絡や相談されることはなかったですね。そんな兆候もまったく感じませんでした。引退発表当日の朝、たまたま彼らのインスタを見て初めて知りました。多くの方は、『引退』と言われると“もう最後なんだ”みたいな印象を持たれるかもしれませんが、フィギュアスケートの場合は、もう滑らないというわけではなく、多くの場合、すぐにプロとして滑られますので、そんなに深刻に受け止めるわけでもないんです」引