「嵐」の櫻井翔（44）が27日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。後輩の中で「近い距離感」があり親しみがある人物を明かした。今回は「アイドル俳優軍」と「芸人バラエティ軍」が対戦。「カケヒキあっち向いてホイ」で、「芸人バラエティ軍」が救済措置の「櫻井CHANCE」を発動し、櫻井が代役として参戦した。対戦相手は「アイドル俳優軍」のリーダーを務めるNEWSの増田貴久。後輩との直接