◆米大リーグドジャース―カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が、４年前に知り合った少年の夢をかなえた。自身のボブルヘッドデーとなった２５日（日本時間２６日）、始球式を務めたのが佐々木のユニホームを着た宇都宮幹汰さん（１４）だった。一夜明けた２６日（同２７日）、佐々木が始球式の実現に立った経緯などを話した。少年との出会いは４年前