◆米大リーグ ドジャース―カブス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が、４年前に知り合った少年の夢をかなえた。自身のボブルヘッドデーとなった２５日（日本時間２６日）、始球式を務めたのが佐々木のユニホームを着た宇都宮幹汰さん（１４）だった。一夜明けた２６日（同２７日）、佐々木が始球式の実現に立った経緯などを話した。

少年との出会いは４年前だった。当時小学５年生だった幹汰さんは、急性リンパ性白血病で長期療養中だったが、ロッテの社会貢献プロジェクトの一環として、チームに“入団”することになり、そこから佐々木との交流も始まった。

ド軍のボブルヘッドデーはその選手の家族が始球式を行うのが定番だが、過去には大谷も野球少年に機会を譲るなど、家族以外も珍しくはない。今回も佐々木に選択の権利があったといい、「元々連絡は取っていたので。ちょくちょくロッテの時も球場に来ていたので、お願いしました」と、即座に幹汰さんの存在が思い浮かんだという。

アメリカに日本から一家を招待し、実現した夢の始球式では、幹汰さんが捕手役を務めた山本由伸投手に、見事なノーバウンドのストライク投球を披露。試合直前のプレゲームコールは幹汰さんら家族４人が行った。直後に登板した佐々木は今季最長５回０／３でメジャー自己最多９９球を投げ、７安打４失点の粘投で、昨年５月３日の敵地・ブレーブス戦以来３５７日ぶりのメジャー２勝目＆今季初勝利。試合後にはたわいもない会話を楽しんだといい、「色々大変でも頑張っていて、素直にいい子でかわいい。お互いに頑張ってるので、やることは違いますけど、頑張りたいなと思えますよね」とうなずいた。