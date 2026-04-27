ローマ教皇レオ14世（左）と英国国教会のサラ・ムラーリー氏＝27日、バチカン（バチカンメディア提供・ロイター＝共同）【ローマ共同】ローマ教皇レオ14世は27日、女性で初めて英国国教会の最高位聖職者カンタベリー大主教となったサラ・ムラーリー氏とバチカンで面会した。教皇庁によると、レオ14世は「キリスト教徒の分裂は平和の担い手となる力を弱める。相違を克服するための努力を続けなければならない」と演説し、宗派を超