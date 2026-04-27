元乃木坂４６の女優・山下美月の屋外でのショットが美しすぎると話題になっている。山下は２７日までに自身のインスタグラムを更新。自身のグッズにまつわる宣伝をし、屋外でのショットを投稿。自然豊かな場所でベンチに腰掛けた姿で、デニムパンツに合わせた真っ白な半袖シャツがより一層透明感を増している。この投稿には「眩しすぎる笑顔」「可愛すぎる」「ＣＭかってくらい爽やかすぎる」「どれもこれも可愛い〜」「可愛