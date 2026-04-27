エミレーツ航空は、エアバスA380型機にスペースXが提供する低軌道衛星通信サービス「スターリンク」を導入した。イギリスのニューキーで、1機につき3基のアンテナと無線アクセスポイントを設置した。認証を完了し、機体はドバイへ空輸している。設置作業は、ドバイのエミレーツ・エンジニアリングでもまもなく開始し、全機材への展開を加速する。すでにボーイング777-300ER型機25機にも導入している。エミレーツ航空のエアバスA380