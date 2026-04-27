カルビー（東京都千代田区）が、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」とコラボしたパッケージの「ピザポテト」を4月下旬から順次、発売します。カルビーが、星のカービィとコラボレーションするのは、今回が初めてです。【画像】コピー能力で変身したカービィもかわいすぎる！チーズの上で“ちょこん”座りも！ピザポテトは、1992年に発売され、2024年に現在の15代目にリニューアルされました。揚げたてのポテトチップスにチ