中東情勢を受け、名古屋の美容室では石油製品の価格高騰に不安が募っています。調査会社によりますと、東海3県の美容室の倒産は3年連続で増えています。 【写真を見る】美容室｢倒産は加速どころか…｣ ヘアカラー剤･ラップ･手袋…ほぼ全てが石油由来 東海3県は昨年度“過去最多”の倒産軒数 名古屋市昭和区で約40年営業する美容室「ASCH」。この店舗のほか、市内に3つの系列店を展開し、従業員は4店舗合わせて約130人。名古