飯塚オートのSG「第45回オールスター」は4日目を迎えた。8R最終予選は試走トップタイの3秒28を出した鈴木圭一郎（31＝浜松）が2周目に先頭に立ち、後続を引き離して圧倒。2日目に続く白星を挙げた。「マフラーを換えて、だいぶ先の感じが出てきた」と話す。朝の練習ではスタートを切れなかったが、マフラーの角度を変えたりして調整した結果、本番では見事に切れた。「もう少し持って行く感じが欲しい。オーバーホールして