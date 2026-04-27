◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）“盾男”の異名を持つからこそ、誰よりも盾の重みを分かっている。天皇賞・春で史上最多の８勝を誇る武豊騎手。生まれの地、淀で行われる長距離王決定戦は、「子供のときから見ていて、すごい馬が勝っているなと思っていた」と、やはりなじみは深い。幼心に「伝統がある。天皇賞という響きもそう」と格式を重んじてきた。自身が勝利に導いたのは６頭