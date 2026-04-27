◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）

“盾男”の異名を持つからこそ、誰よりも盾の重みを分かっている。天皇賞・春で史上最多の８勝を誇る武豊騎手。生まれの地、淀で行われる長距離王決定戦は、「子供のときから見ていて、すごい馬が勝っているなと思っていた」と、やはりなじみは深い。幼心に「伝統がある。天皇賞という響きもそう」と格式を重んじてきた。

自身が勝利に導いたのは６頭。イナリワン、スーパークリーク、メジロマックイーン、スペシャルウィーク、ディープインパクト、キタサンブラック…時代を彩った名馬ばかりだ。「フロックとかがないレース。距離も長いし、紛れがない。本当の強さが求められるレース」。スタミナやスピードの持続力、あらゆる面で卓越していなければ、起伏の激しい３２００メートルには打ち勝てない。

今年のパートナーはアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）。阪神大賞典を３馬身差でレコード勝ちし、満を持してＧ１に臨む。「ここは勝たなきゃな、と。あのメンバーでああいうレースができたら、ああいう結果になる」。快勝も冷静に評価するが、それは期待の高さゆえだ。

一方で、同時に進化も確信。昨年の目黒記念以来の騎乗だったが、パドックでまたがった瞬間から馬体のボリュームアップに驚いた。「厩務員さんに『あれ、大きくなった？』って言ったね。（以前は）幼くてパワーがそんなになかったし、右にささるところもあった。スタートも出るようになったね」。充実著しい５歳馬に、手応えを深めている。

２６日の読売マイラーズＣは、同じ厩舎＆勝負服のアドマイヤズームで勝利。戦前に描いていた「アドマイヤで友道厩舎だし、弾みになる結果を出したい」という青写真通りだ。現役最強格のクロワデュノールなどライバルは強力だが、１７年以来の栄冠へ「あれから９年になるのか。勝ちたいね」と静かに闘志を燃やす。節目のデビュー４０年目。レジェンドが新たな勲章を手に入れる。（水納 愛美）