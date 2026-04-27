熊本競輪ＦＩ「トータリゼータ熊本杯」は２７日、２日目を開催。Ｓ級準決１２Ｒは中川誠一郎（４６＝熊本）がマークした阿部英斗のまくりに乗って抜け出し白星を手にした。前を任せた阿部が最終２角からまくる展開。中川はピッタリと後ろ追走すると、直線で外を踏んで１着。「最後はかわされたと思いました」と九州２人の後ろを選択していた大屋健司が伸びてきたが「いつも通り声援がすごかった」と地元ファンの応援も味方に踏