8年前、東京・六本木のマンションで女性を殺害したとして男が逮捕された事件。女性が生前、男から「ナイフで刺す」などと脅されたうえ、暴行を受けていたと女性の友人が証言しました。おととい、マレーシアから移送され逮捕された高橋伸明容疑者（47）は、2018年、当時交際していたとみられるバレツタ久美さん（当時29）の頭を複数回殴るなどし殺害した疑いがもたれています。逮捕を受け、バレツタさんの友人がJNNの取材に応じまし