メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県美浜町で26日に消防車を盗んだとして逮捕された男が、「トイレに火を付けたら消防車が来て盗めると思った」と供述していることがわかりました。 自称・千葉県木更津市の職業不詳の男(57)は26日、美浜町の名鉄河和駅で女子トイレの不審火の消火に駆けつけた消防車を盗んだ疑いで、27日朝に送検されました。 調べに対し、男は「お金がなかったので、消防車を盗んで木更津に帰ろうと