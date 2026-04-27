26日に魚沼市や長岡市で相次いで発生した県内の林野火災。その後、長岡市では鎮圧が確認されましたが、魚沼市では27日も消火活動が続いています。魚沼市で26日午前、魚沼市赤土のスキー場跡地で出火が確認され、消火活動が続いています。魚沼市によると26日午後6時半現在で、約35.3ヘクタールが焼損しているということです。消防は27日朝6時から消火活動を再開していて、午前10時現在、ヘリコプターなどで現地の