自分の耳の病気が発覚した翌年の2010年、今度は妻・悦子を病魔が襲いました。事務所に新しいスタッフが入り、その社員のハンコを作るため、事務所近くのハンコ専門店に行った時のことです。老夫婦だけで営んでいる店で、以前、会社の実印もそこで作りました。社員を連れて行った悦ちゃんは「奥さんのハンコも見せてください」と言われたので渡すと「奥さん、あなたの右胸にがんがあります。よく調べてください」とハンコを見な