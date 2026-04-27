２７会場で開催された１カ月弱の春巡業が２６日、埼玉県の入間市市民体育館で最終日を迎え、関脇高安（３６）＝田子ノ浦＝が２０１９年１１月場所を最後に陥落した大関時代以来という完走を果たした。コロナ禍から再開された２２年夏巡業も完走しているが、当時は全５会場で宿泊と遠征がないもの。長らく休場の要因である腰痛を抱えながら各地を巡り「本当に久々。大関時代以来じゃないか。無理をせず体がもった」と感慨を口に