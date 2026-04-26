◇パ・リーグ西武3―0楽天（2026年4月26日楽天モバイル）西武のルーキー守護神・岩城颯空がリーグトップのセーブ数を「8」に伸ばした。中大から入団したドラフト2位左腕は、が3―0の延長10回にマウンドへ。先頭・太田に二塁打を許しても慌てずに2死を奪い、最後は黒川を持ち味の直球で空振り三振に仕留めた。「先頭を出した後、しっかり抑えられたので良かった」と岩城。リーグトップのセーブ数については「気にせず