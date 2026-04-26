土曜京都メインの3歳ダート重賞「第31回ユニコーンS」（5月2日、ダート1900メートル）は西に舞台を移して今年で3回目となる。熱い砂上の戦いに東からケイアイアギトが参戦。未勝利、1勝クラス連勝の勢いで挑んだサウジダービーは5着に敗れたが、安定した先行力、取り口のうまさ、さらに強い相手にもまれた前走の経験が武器になる。皐月賞制覇の勢いに乗る杉山晴厩舎からはメルカントゥールが参戦。新馬戦を快勝後、2戦目は2