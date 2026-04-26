巨人４―１ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝２６日）――巨人は二回、新人小浜の適時内野安打で先制し、四回に岸田の適時打、八回には犠飛などで効果的に加点した。井上は６回１失点。ＤｅＮＡは攻守に精彩を欠いた。◇中日３―０ヤクルト（セ・リーグ＝２６日）――中日が零封リレーで今季初の３連勝。五回に先発・高橋宏が適時打を放ち、１点を先制。八回に２点を加えた。ヤクルトは打線がつながらず今季初の３連敗。◇阪神１―０広