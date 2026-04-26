丸亀警察署 警察によりますと、26日午後0時40分ごろ、香川県善通寺市の用水路で男性が倒れているところを通りがかった人が発見して110番通報しました。 男性は救急搬送されましたが、搬送先の病院で死亡が確認されました。 警察によりますと、男性は60～70歳くらいとみられ、身長は160ｃｍ～165ｃｍほどだということです。発見時、白色のノースリーブシャツと青色の短パンを着ていました。また