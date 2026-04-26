【モデルプレス＝2026/04/26】女優の水沢アキが4月25日、自身のInstagramを更新。アメリカから帰国した長男で俳優のジュリアンとの2ショットを披露し、話題となっている。【写真】71歳女優「美男美女親子」20年ぶり帰国のイケメン長男と2ショット◆水沢アキ、俳優の長男と2ショットを披露水沢は「俳優の息子ジュリアンがアメリカから20年ぶりに戻って来ました」と、米国を拠点に俳優として活動していた息子の帰国を報告。「これか