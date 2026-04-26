水沢アキ、20年ぶりアメリカから帰国の俳優長男との2ショット公開「イケメン」「活躍が楽しみ」と反響
【モデルプレス＝2026/04/26】女優の水沢アキが4月25日、自身のInstagramを更新。アメリカから帰国した長男で俳優のジュリアンとの2ショットを披露し、話題となっている。
【写真】71歳女優「美男美女親子」20年ぶり帰国のイケメン長男と2ショット
水沢は「俳優の息子ジュリアンがアメリカから20年ぶりに戻って来ました」と、米国を拠点に俳優として活動していた息子の帰国を報告。「これからは日本で仕事をするとの事です。応援よろしくお願い致します」と呼びかけ、長男との2ショットを投稿した。写真には、笑顔で並ぶ親子の姿が収められている。
この投稿には「イケメンでびっくり」「美男美女親子」「日本での活躍が楽しみ」「親子ショットが微笑ましい」「格好いい」「応援しています」といったコメントが寄せられている。
水沢は1986年に米国人男性と結婚し、1男1女をもうけるも1993年に離婚した。（modelpress編集部）
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【写真】71歳女優「美男美女親子」20年ぶり帰国のイケメン長男と2ショット
◆水沢アキ、俳優の長男と2ショットを披露
水沢は「俳優の息子ジュリアンがアメリカから20年ぶりに戻って来ました」と、米国を拠点に俳優として活動していた息子の帰国を報告。「これからは日本で仕事をするとの事です。応援よろしくお願い致します」と呼びかけ、長男との2ショットを投稿した。写真には、笑顔で並ぶ親子の姿が収められている。
◆水沢アキの投稿に反響
この投稿には「イケメンでびっくり」「美男美女親子」「日本での活躍が楽しみ」「親子ショットが微笑ましい」「格好いい」「応援しています」といったコメントが寄せられている。
水沢は1986年に米国人男性と結婚し、1男1女をもうけるも1993年に離婚した。（modelpress編集部）
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