芝クッション値9・8＝標準※土曜午前7時含水率＝芝G前9・8％、4角7・0％ダートG前2・1％、4角2・9％※土曜午前6時。今週からBコース替わり。土曜は内を通った馬の好走が目立ったが、展開次第では外差しも利いた。ダートは極端に乾燥。パワーのある先行馬に注意。