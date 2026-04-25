All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月26日に回答のあった、神奈川県在住61歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィール年齢性別：61歳女性同居家族構成：本人、夫居住地：神奈川県住居形態：持ち家（戸建て）雇用形態：パート・アルバイト世帯年収：本人150万円、配偶者3000万円現預金：3000万円リスク資産：1億5400万円現預金3000万円のうち2600万円が定期預金「減らなけれ