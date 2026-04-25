イタリア料理のファミリーレストランチェーンを運営するサイゼリヤ（埼玉県吉川市）が、5月11日に新たに3店舗で「朝サイゼ」の提供を開始します。【写真】「朝サイゼ」には、どんなメニューが？“150円”の商品もあるぞ！ラインアップを見る！3店舗は、越谷ツインシティ（埼玉県越谷市）、カインズモール千葉NT（千葉県印西市）、横浜ベイクォーター前（横浜市神奈川区）。朝サイゼでは、「焼きシナモンフォッカチオコン