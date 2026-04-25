今年で15周年を迎えるEBiDANが新グループを決めるオーディション「EBiDAN THE AUDITION2026」を、EBiDANのレギュラー番組「DAN! DAN! EBiDAN!」（毎週木曜深夜1時）で放送中！4月23日（木）の放送を振り返り＋現場潜入取材で見た様子を交えながら、1次審査に挑む29名の中からE・Fグループを紹介。さらに、2次審査に進む18名が決定！1次審査【Aグループ】、【B・C・Dグループ】の候補生もチェック！【動画】1次審査通過18名決定！EB