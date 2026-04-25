『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック・パラリンピックTEAM JAPAN応援感謝パレード』が25日、東京・日本橋で開催された。冬季オリンピックてパレードを行うのは初めて。【写真】メダルがまぶしい！集まった観客に笑顔で手を振るりくりゅうこの日は、TEAM JAPANのスキージャンプの小林陵侑、高梨沙羅、スピードスケートの高木美帆、フィギュアスケートの“りくりゅう”こと木原龍一、三浦璃来、坂本花織、鍵山優真、パラノ