イメージチェンジのため、「髪をバッサリ切ってショートヘアにしたい」と考えている人は多いと思います。ただ、実際にショートヘアにしてみたときに「イメージと違う」「前の髪形の方がよかった」と後悔するケースは珍しくありません。イメージチェンジで後悔しないためのセルフチェック方法や、失敗の原因などについて、美容室「Grace Avenue」（東京都港区）サロンマネジャーで美容師の原木佳祐さんに聞きました。【実はNG！】