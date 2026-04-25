■今週の相場ポイント 1.日経平均は3週続伸、一時6万円大台乗せ 2.中東情勢は依然不透明も停戦期待根強い 3.米ハイテク株が強い動きに、SOX連騰 4.国内半導体株にも物色、全体相場を牽引 5.いびつな相場、TOPIX・グロース軟調 ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比1240円(2.1％)高の5万9716円と、3週連続で上昇した。 今週も米ハイテク株高を受け、半導体セクターが