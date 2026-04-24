バンダイナムコは中国で初めてグッズ販売の旗艦店をオープンし、初日から大勢の中国人ファンが詰めかけました。【映像】アニメファンで賑わうショップ内（実際の様子）尾崎文康記者「日本アニメのキャラクターが並ぶ中、中国人ファンで店内は熱気にあふれています」中国・上海で24日に開店したのは、日本でおなじみのキャラクターのグッズやお菓子などを集めた中国初の旗艦店「バンダイナムコショップ」です。アニメファンが