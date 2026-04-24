J１百年構想リーグ地域リーグラウンドのEASTで首位に立つ鹿島が、また白星を積み上げた。４月24日に開催されたEAST第12節で柏と敵地で対戦。前半終了間際の45＋１分、先手を取る。力強いドリブル突破でボックス内に進入した濃野公人のラストパスから、鈴木優磨がネットを揺らす。１点リードで迎えた後半、64分に汰木康也の見事なボレーシュートでゴールを割られたが、直前のオフサイドが認められ、得点は無効に。 そ