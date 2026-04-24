「オリックス３−２日本ハム」（２４日、京セラドーム大阪）日本ハムが痛恨の逆転負けで２連敗。借金２となった。先発の伊藤は８回７安打３失点の力投も２敗目。１点リードの七回無死二塁から太田の中越え適時二塁打で同点とされると、なお２死二塁からシーモアの右越え２ランで勝ち越しを許した。打線は初回に郡司の中前適時打で先制。しかし、二回は無死一、三塁の好機を生かせず。２者連続でセーフティースクイズを仕掛