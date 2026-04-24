サウサンプトンDFテイラー・ハーウッド・ベリスは、2024年にリア・キーンさんと婚約し、昨年末に娘を授かった。キーンさんの父親、つまりハーウッド・ベリスの義理の父は、かつてプレミアリーグきっての武闘派MFと恐れられた元マンチェスター・ユナイテッドのロイ・キーン氏だ。ハーウッド・ベリスは、キーンとの関係について『THE Sun』に語っている。「彼は、彼の近親者を除けば、僕の利益だけを考えてくれていると確信できる数