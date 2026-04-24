ABEMAのオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』が28日スタートする。【写真】30代婚活女子をバッサリSNSで話題になったシーン本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）