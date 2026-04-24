30代女性婚活の現実…相手の年齢「5コくらい下」希望を専門家がバッサリ「図々しい」
ABEMAのオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』が28日スタートする。
【写真】30代婚活女子をバッサリ SNSで話題になったシーン
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、”ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務める。
累計の成婚実績1300組以上の敏腕恋愛婚活アドバイザーである植草美幸氏が、婚活プログラム開始前に参加女性3人それぞれとの個別面談を実施。理想の相手の年齢について、32歳のゆかが「5コくらい下から…」と答え始めると、植草氏はすかさず「下！？」「ちょっと図々しいかもね」とバッサリ。衝撃的な回答に思わず大きな口を開けて驚くゆかの表情に、SNSでは「顔芸がじわじわくる」「いい表情ｗ」などの反響が集まっている。さらに、「図々しくない」「まだ32歳だし」「5個大丈夫やろ」など、年齢と結婚に対して放送前からさまざまな意見が飛び交っている。
初回放送に先駆けて現在無料公開中の先行映像#0『婚活美女3人に「頭の中、お花畑ね」"はじめての植草"で絶句』では、ゆかの他にも、あやかとなつえの面談の様子が確認できる。さらに、3人がそれぞれの親友に「30日後の結婚」を報告する場面も。あやかは、同じく人気婚活番組への出演経験を持つタレント・休井美郷に、ゆかはタレント・岸明日香に、なつえはインフルエンサー・桜井美悠（みゆみゆ）に打ち明ける。このほか、本編では参加者の幸せを心から願う友人や親族など、“リアルな第三者”が続々と登場。忖度なしのアドバイスで女性3人の結婚相手を見極める。
婚活ビギナー美女3人が挑む30日間の期限付き婚活プログラムを追う、新婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』は、ABEMAにて4月28日22時スタート。
【写真】30代婚活女子をバッサリ SNSで話題になったシーン
本作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏）、モデルのなつえ（徳本夏恵）といった、仕事もプライベートも充実してきた3人が、年収・年齢ランキングなどの限られた情報を頼りに、”ハイスぺ男性”総勢30人の中から会ってみたい1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深める“同棲”、または別れて別の男性を選ぶ“婚約破棄”といった究極の決断を、30日後の結婚式に向けて毎日繰り返していく。スタジオMCは、サバンナ・高橋茂雄、夏菜、エルフ・荒川、森香澄が務める。
初回放送に先駆けて現在無料公開中の先行映像#0『婚活美女3人に「頭の中、お花畑ね」"はじめての植草"で絶句』では、ゆかの他にも、あやかとなつえの面談の様子が確認できる。さらに、3人がそれぞれの親友に「30日後の結婚」を報告する場面も。あやかは、同じく人気婚活番組への出演経験を持つタレント・休井美郷に、ゆかはタレント・岸明日香に、なつえはインフルエンサー・桜井美悠（みゆみゆ）に打ち明ける。このほか、本編では参加者の幸せを心から願う友人や親族など、“リアルな第三者”が続々と登場。忖度なしのアドバイスで女性3人の結婚相手を見極める。
婚活ビギナー美女3人が挑む30日間の期限付き婚活プログラムを追う、新婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』は、ABEMAにて4月28日22時スタート。