横山英幸大阪市長は2026年3月22日、自身のXに、「大阪市内で目撃されている鹿について、東大阪で確認されていたものと同一個体の可能性が高いですが、現時点でどこから来たのかは不明。また被害の報告は今のところありません」と投稿した。「関係機関と連携し対応を続けます」同投稿では、「一般的に人に対して危害を加える動物ではないものの、近づくと興奮する可能性もあるため見つけたとしても決して近づかないようお願いします