新設された循環線、そのルートとは広島電鉄で2026年3月28日、新系統「循環線」としてL系統が新設され、広島本社前電停で出発式が開催されました。2003（平成15）年に7号線横川―広島港が開設されて以来の新系統です。 【貴重すぎる電車…】これが「循環線」開業日の熱狂です！（写真）今回新設された「循環線」は広電本社前電停を運行の起点として、八丁堀・紙屋町方面の都心部や比治山下など5号線沿線（皆実線）を乗り換えな