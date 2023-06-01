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【一番くじ「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」】 4月24日～発売 価格：1回750円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』」を4月24日より発売する。価格は1回750円。セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー