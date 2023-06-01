【anemoi】 4月24日 発売予定 価格： 10,780円（初回限定版） 7,700円（DL版） ビジュアルアーツのKeyは、PC用アドベンチャー「anemoi（アネモイ）」を本日4月24日に発売する。価格はパッケージ版にあたる初回限定版が10,780円、ダウンロード版が7,700円。本記事では初回限定版のフォトレポートをお届けする。 本作はKeyのフル