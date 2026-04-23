東京都は23日、2025年度の「家庭における青少年のスマートフォン等の利用等に関する調査」の結果を公式サイトで発表。小学校低学年のスマホ利用が初の3割超えとなり、約4人に1人はSNSなどで知らない人とやりとりをしたことがあったと回答した。【画像】そんなに!?知らない人と「顔や身体の写真・動画の送受信をした」と回答した年代別のグラフ調査は都内の小、中、高校生の保護者2000人を対象に、1月22日から2月3日までインタ