出先で大容量ファイルをやりとりするビジネスマンや動画配信者、SNSに動画をアップすることが多い人などに朗報です。詳細は以下から。ソフトバンクのプレスリリースによると、同社はエリクソンと連携して5G SAの上り通信を高速化する新技術「Uplink Tx Switching」のネットワーク対応を開始したそうです。Uplink Tx Switchingは3GPP Release 16で定義された技術で、TDD方式で利用する周波数帯の電波（3.4GHz、3.5GHz、3.7GHz帯）で